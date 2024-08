Paola Egonu miglior servizio delle Olimpiadi! Anna Danesi svetta nella classifica dei muri: tutte le classifiche

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice del torneo e ben sei azzurre sono state inserite nel Dream Team ricevendo i premi individuali (Egonu miglior opposto, Alessia Orro miglior palleggiatrice, Monica De Gennaro miglior libero, Anna Danesi miglior centrale, Myriam Sylla miglior schiacciatrice). Le ragazze del CT Julio Velasco hanno dominato in lungo e in largo, travolgendo tutte le avversarie.

Andiamo a vedere anche le statistiche del campo per capire come sono andate le pallavoliste della nostra Nazionale sotto il profilo dei freddi numeri. Paola Egonu è la seconda miglior marcatrice del torneo con 110 punti messi a segno, ad ampia distanza dalla turca Melissa Vargas (159), ma le 49 lunghezze di distacco sono facilmente spiegabili: l’anatolica ha giocato degli incontri al quinto set ed era sempre in campo, mentre la veneta è rimasta in panchina contro l’Olanda e l’Italia ha sempre vinto in maniera nitida.

Paola Egonu è però la migliore al servizio con sette ace ed è terza nella graduatoria delle attaccanti con 95 punti siglati in fase offensiva (a completare il suo bottino di 110 punti complessivi sono infatti sette ace e otto muri). Anna Danesi è terza per numero di muri andati a segno: ben 20 stampatone per la capitana, appena alle spalle della brasiliana Carol (23) e della statunitense Chiaka Ogbogu. Di seguito le statistiche di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

STATISTICHE VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

MIGLIOR MARCATRICE

1. Melissa Vargas (Turchia) 159 punti

2. Paola Egonu (Italia) 110

2. Gabi (Brasile) 110

MIGLIOR ATTACCANTI (più punti segnati in fase offensiva)

1. Melissa Vargas (Turchia) 145

2. Gabi (Brasile) 97

3. Paola Egonu (Italia) 95

MIGLIOR MURO

1. Carol (Brasile) 23

2. Chiaka Ogbogu (USA) 21

3. Anna Danesi (Italia) 20

MIGLIOR SERVIZIO

1. Paola Egonu (Italia) 7 ace

1. Li Yingying (Cina) 7

3. Cinque giocatrici a 6