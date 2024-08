Paola Egonu miglior servizio alle Olimpiadi! De Gennaro svetta nei dig. E la miglior marcatrice…

Si è conclusa la fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, ogni squadra ha disputato tre partite e si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta. L’Italia affronterà la Serbia ai quarti di finale per meritarsi la sfida da disputare contro la vincente di Cina-Turchia, mentre il Brasile partirà ampiamente favorito contro la Repubblica Dominicana per poi fronteggiante la vincente di USA-Polonia. Diamo uno sguardo dettagliato alle varie classifiche di rendimento individuale.

Paola Egonu svetta nella classifica dei servizi, con 4 ace messi a segni alla pari con l’opposto serba Tijana Boskovic, l’attaccante brasiliana Rosamaria e la centrale statunitense Haleigh Washington. Monica De Gennaro primeggia invece nella classifica dei “dig”, ovvero delle difese su attacco a esclusione della battuta: il libero è induscitibilmente la migliore quando si tratta di volare e tuffarsi, con un 70,59% di successo davanti alla dominicana Brenda Castillo (62,86%) e alla brasiliana Nyeme (73,33%).

Paola Egonu è soltanto ottava nella classifica per marcatrici con 45 punti messi a segno (39 attacchi, 2 muri, 4 ace) ed è molto distaccata dalla serba Tijana Boskovic (84) e dalla turca Melissa Vargas (74), ma il motivo è presto detto: l’azzurra ha giocato una partita in meno da titolare (quella contro l’Olanda) e non ha mai avuto a disposizione incontri da cinque set come invece è successo alla balcanica (2-3 contro gli USA) e all’anatolica (3-2 contro l’Olanda). Per quanto riguarda i muri primeggia la polacca Korneluk (15), mentre Anna Danesi è quinta a quota 10.