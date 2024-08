Pallanuoto, un Settebello un po’ distratto la spunta ai rigori sul Montenegro a Parigi 2024

Il Settebello fa tre su tre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo Stati Uniti e Croazia anche il Montenegro è costretto ad arrendersi alla legge della Nazionale italiana di pallanuoto maschile. Oggi c’è stata molta sofferenza, in un match che sembrava tutt’altro che un incontro della fase a gironi, ma in ogni caso la squadra di Sandro Campagna è riuscita a spuntarla: Di Fulvio e compagni la spuntano ai rigori e restano in testa al proprio raggruppamento.

Primo quarto con il botta e risposta che vede il 2-2 finale: sono Fondelli su rigore ed Echenique a mettere la palla dentro per gli azzurri. Nel secondo quarto Gianazza al centro realizza e Di Fulvio si prende la responsabilità del tiro finale in superiorità numerica per il pareggio che vale il 4-4 a metà gara, ma il Montenegro con un’infinità di superiorità numeriche (a segno due volte Popadic) spaventa gli azzurri.

Prosegue il botta e risposta costante tra le due compagini anche dopo l’intervallo lungo. È l’uomo in più a fare la differenza, con espulsioni praticamente in ogni azione da ambo i lati: Iocchi Gratta, Presciutti e Di Fulvio realizzano per il Settebello, il Montenegro però riesce a pareggiare anche a fine terzo quarto. Tantssima tensione nel quarto conclusivo: il Settebello va di nuovo avanti con Echenique, il Montenegro però pareggia con Matkovic. Gli azzurri hanno diverse chance per chiuderla: prima con Di Fulvio, su rigore, poi con Bruni, che non riesce a trovare la porta da due passi. Nicosia, entrato negli ultimi due quarti al posto di Del Lungo, si fa trovare pronto a guidare la retroguardia azzurra, ma si va ai rigori.

Di Fulvio e Fondelli segnano, Nicosia è fenomenale (i montenegrini ne sbagliano tre), poi c’è il gol di Condemi a chiudere i conti.

Italia-Montenegro 8-8 (11-9 ai rigori)

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Velotto , Gianazza 1, Fondelli 1, Condemi , Renzuto Iodice , Echenique 2, Presciutti 1, Bruni , Di Somma , Iocchi Gratta 1, Nicosia . All. Campagna

Montenegro: Lazovic , Mrsic , Perkovic , Vujovic 1, Macic , Popadic 3, Vidovic , Durdic , D. Radovic 1, Spaic , Matkovic 2, V. Radovic 1, Tesanovic . All. Gojkovic

Arbitri: Margeta (SLO), Zwart (NED)

Note

Parziali: 2-2 2-2 3-3 1-1 Tempi regolari terminati 8-8. Usciti per limite di falli nel quarto tempo Iocchi Gratta a 29″, Vujovic (M) a 2’56”, Renzuto Iodice a 4’12”, V. Radovic a 4’59” e Macic a 5’46. Superiorità numeriche: Italia 3/12 + 2 rigori di cui uno fallito da Di Fulvio (palo) a 4’59 del quarto tempo e Montenegro 6/14. Nicosia subentra a Del Lungo nel terzo tempo. Sequenza dei rigori: Di Fulvio (I) gol, Vidovic (M) gol, Fondelli gol, Mrsic parato da Nicosia, Presciutti parato da Lazovic, Durdic parato da Nicosia, Di Somma parato da Lazovic, Popadic palo, Condemi gol.