Pallanuoto, Olimpiadi 2024: risultati della quarta giornata. Il Settebello domina

Quarta giornata per il torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Settebello trova la quarta vittoria in altrettante partite dominando in lungo e in largo con la Romania: gli azzurri restano in vetta al gruppo A e puntano alla prima piazza del girone. Spettacolo tra Croazia e Grecia, con i campioni del mondo che si impongono di misura. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

RISULTATI QUARTA GIORNATA PALLANUOTO OLIMPIADI 2024

3 agosto

Spagna-Giappone (B) 23-8 (4-0, 6-2, 7-4, 6-2)

Croazia-Grecia (A) 14-13 (3-3, 1-3, 7-3, 3-4)

Australia-Ungheria (B) 9-8 (2-2, 2-3, 2-2, 3-1)

Montenegro-Stati Uniti (A) 7-12 (1-4, 1-3, 4-3, 1-2)

Serbia-Francia (B) 15-8 (4-2, 4-2, 4-2, 3-2)

Italia-Romania (A) 18-7 (6-2, 4-1, 5-1, 3-3)

CLASSIFICA

Girone A: Italia 11, Croazia 9, Grecia 8, Stati Uniti 6, Montenegro 2, Romania 0.

Girone B: Spagna 12, Australia 9, Ungheria 6, Serbia 6, Francia 3, Giappone 0.