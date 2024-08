Pallanuoto, Italia sconfitta dalla Grecia: chi trova ora ai quarti delle Olimpiadi?

L’Italia della pallanuoto maschile del CT Sandro Campagna ha chiuso al secondo posto il Girone A delle Olimpiadi di Parigi 2024: la sconfitta patita quest’oggi contro la Grecia nei tempi regolamentari spedisce gli ellenici al primo posto e fa scivolare gli azzurri alla piazza d’onore del raggruppamento.

Gli azzurri hanno rischiato di finire terzi, ma la sconfitta nei tempi regolamentari della Croazia, battuta per 11-14 dagli Stati Uniti, ha promosso al terzo posto proprio i nordamericani, che scavalcano i balcanici in classifica proprio in virtù dell’odierna vittoria nello scontro diretto.

Nell’altro girone, i giochi sono tutti fatti: Spagna prima, Australia seconda, mentre Ungheria e Serbia si sono giocate il terzo posto nell’odierno scontro diretto: a spuntarla sono stati i magiari, che si sono imposti per 17-13, e quindi saranno proprio loro i prossimi avversari del Settebello.

La Serbia, invece, sfiderà la Grecia ai quarti, con la vincente che affronterà poi in semifinale la formazione vincitrice del match tra Stati Uniti ed Australia. Nella parte del tabellone dove si trovano Italia ed Ungheria, invece, l’altro quarto di finale sarà quello tra Spagna e Croazia.