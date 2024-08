Pallanuoto, gli Stati Uniti battono ai rigori l’Australia ed approdano in semifinale alle Olimpiadi

Il terzo quarto di finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 si risolve ai tiri di rigore: gli Stati Uniti piegano l’Australia per 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari ed in semifinale affronteranno la Serbia.

Nel primo quarto l’Australia va in vantaggio con Pavillard, ma Hooper pareggia. Oceanici ancora in vantaggio con Maksimovic, poi a 33″ dal primo intervallo arriva l’episodio che cambia il match: Hooper viene espulso per brutalità (il suo torneo finisce qui, saranno almeno 2 le giornate di squalifica) e gli USA sono costretti a giocare in inferiorità numerica per 4′, inoltre Pavillard segna il rigore che spedisce l’Australia sul 3-1.

Nel secondo periodo l’Australia va sul 4-1 con Maksimovic, ma Bowen sfrutta un 5 contro 4 (due falli gravi per gli australiani nella stessa azione) e riporta gli USA sul 2-4, ma prima che si torni a uomini pari Mercep firma il 5-2. A 22″ dall’intervallo lungo Cupido firma il 3-5 che tiene a galla gli Stati Uniti.

Il digiuno offensivo dell’Australia, infatti, prosegue per tutta la terza frazione, e gli USA possono dapprima accorciare con Dodd e poi pareggiare con Daube sul 5-5. Nell’ultimo quarto ancora Daube dà il primo vantaggio agli USA, poi l’Australia torna al gol dopo 19′ con Pavillard ed impatta, trovando, dopo soli 50″, il nuovo vantaggio con lo stesso giocatore. Gli Stati Uniti provano il tutto per tutto, pareggiano con Bowen a 32″ dalla sirena e poi difendono il 7-7 nell’ultima azione. Si va ai tiri di rigore.

Dai 5 metri inizia a tirare l’Australia: gol di Mercep, Daube, Pavillard ed Irving, poi Maksimovic si fa parare la conclusione. Gli USA ne approfittano e vanno in vantaggio con Bowen. Nell’Australia sbaglia anche Poot, ed Obert ha il primo match point, ma si fa respingere la conclusione. Byrnes tiene in vita gli oceanici, ma Vavic segna l’ultimo penalty e spedisce gli Stati Uniti in semifinale contro la Serbia.