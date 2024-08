Pallanuoto, A1 rivoluzionata con il ridimensionamento della Pro Recco. Come si sono rinforzate le pretendenti allo scudetto

La situazione Pro Recco tiene banco in Serie A1: ormai la gloriosa società ligure ha rinunciato alla Champions League, ma nutre ancora speranza di poter disputare un campionato ad alti livelli qualora qualcuno si facesse avanti per rilevare la società.

La “tregua olimpica” ha impedito che avvenisse già nel mese scorso la diaspora dei campioni dalla squadra ligure, comunque svincolati e liberi di trovare un altro accordo, ma per ora le acque sono ancora calme e soltanto in questi giorni inizieranno i primi movimenti di mercato riguardanti le stelle della Pro Recco.

Il Savona si ritrova catapultato direttamente alla fase a gironi della Champions League e certamente dovrà rinforzarsi, ma ora possono fare un pensiero allo scudetto anche il Brescia e l’Ortigia, che dovranno passare invece per le qualificazioni del massimo torneo continentale.

Chi tra i giocatori della Pro Recco deciderà di lasciare i liguri, con molta probabilità lo farà per una destinazione estera, mentre le pretendenti al trono nazionale iniziano a muoversi: gli aretusei hanno confermato Cassia ed ingaggiato Campopiano e Kalaitzis.

La Rari Nantes Savona ha preso Luca Damonte ed il russo Daniil Merkulov, mentre il Brescia finora non ha trovato riscontri dopo essersi offerta come porto sicuro per i giocatori senza contratto della Pro Recco. Il mercato è solo all’inizio e ci sarà tempo per vedere come evolverà la questione legata alla società ligure.