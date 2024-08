Pallamano, l’Italia può sognare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? I Mondiali 2025 il primo passo

Lo scorso 12 maggio l’Italia della pallamano ha firmato l’impresa per eccellenza della propria storia agonistica e ha scritto una memorabile, indimenticabile, indelebile pagina di antologia dello sport tricolore. La nostra Nazionale si è qualificata ai Mondiali maschili, coronando un sogno che sembrava irrealizzabile fino a pochi anni fa, concretizzando una magia in cui pochissimi eletti avrebbero creduto. Quel giorno gli azzurri hanno sconfitto il Montenegro per 34-32 nel match di ritorno del terzo turno dei playoff, dopo la vittoria con sei gol di scarto (32-26) ottenuta nel confronto d’andata.

Dal 14 gennaio al 2 febbraio 2025, tra Croazia, Danimarca e Norvegia, anche i ragazzi del DT Riccardo Trillini saranno protagonisti nella rassegna iridata. L’Italia giocherà i Mondiali per la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente era datato 1997, quando tra l’altro si riuscì a battere l’Argentina e pareggiare con la Norvegia nella prima fase. Il girone è tra l’altro alla portata, visto che Tunisia ed Algeria sono avversarie che la nostra Nazionale può battere (al momento la Danimarca è fuori portata). Si può puntare ad accedere alla seconda fase, ovvero al girone a cui si unirebbero anche le tre migliori del Gruppo A (Germania, Repubblica Ceca, Polonia) e che farà da preludio ai quarti di finale.

A questo punto l’Italia della pallamano può sperare nella qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Il cammino è indubbiamente molto difficile, ma la crescita vista negli ultimi anni fa ben sperare. A Parigi 2024 si sono qualificate dodici squadre, ben nove provenienti dal Continente Europeo: sognare non costa nulla, ne riparleremo quando usciranno i criteri di qualificazione e dopo aver visto il potenziale degli azzurri ai Mondiali.