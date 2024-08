Pallamano: le prime partite delle qualificazione dei Mondiali 2024 femminili si giocheranno a Chieti

Un sogno: replicare la grande impresa maschile. Inizia ad ottobre il sogno della Nazionale femminile di pallamano, pronta a disputare dal 25 al 27 ottobre le prime gare valide per la qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. Le nostre ragazze avranno un’arma in più a proprio favore, in quanto giocheranno in casa, tra le mura amiche del centro federale di Chieti.

Un fattore campo che si dovrà sfruttare fino all’ultimo centimetro, vista anche la curiosa modalità con cui è arrivato. In prima battuta a seguito del sorteggio la EHF aveva attribuito alla Bulgaria la possibilità di organizzare le partite dentro i propri confini. Ma dopo la rinuncia della federazione bulgara, la FIGH ha preso la palla al balzo per richiedere agli organi competenti di diventare l’host del raggruppamento.

Non sarà comunque un girone semplice. Le azzurre infatti sfideranno, oltre alla Bulgaria, anche il Lussemburgo, con l’unico obiettivo di vincere per passare al turno successivo. Ricordiamo infatti che la prima classificata ottiene il diritto allo step successivo, pianificato ad aprile.

Le squadre già certe del secondo turno sono Norvegia, Danimarca, Svezia, Montenegro, Spagna, Ungheria, Slovenia, Romania, Croazia, Polonia, Serbia, Austria, Svizzera, Nord Macedonia, Ucraina, Islanda, Slovacchia, Portogallo, Turchia ed Isole Faroe