Pallamano: l’Italia Femminile si giocherà i Mondiali 2025 nel playoff contro la Romania

Mentre la nazionale italiana maschile prepara la sua marcia d’avvicinamento agli imminenti Mondiali 2025, che inizieranno a metà gennaio, la nazionale italiana femminile prova a intravedere la possibilità di una storica qualificazione all’evento iridato che si terrà l’anno prossimo, però dal 27 novembre al 14 dicembre.

Dall’urna di Vienna, dove domenica si è tenuta la finalissima degli Europei 2024, vinti ancora una volta dalla Norvegia, l’avversario emerso per il playoff che riguarderà le azzurre è stato la Romania. Un sorteggio difficile, ma non impossibile, che vivrà nello scontro dei prossimi 9-10 aprile, in Italia, e 12-13 aprile, in Romania.

Chi vince va ai Mondiali chi perde vede i suoi sogni fermarsi. La Romania ha grande tradizione, è arrivata 11esima agli ultimi Europei, ma ha fatto vedere anche di avere qualche difetto su cui poter provare a colpire: parte con i favori del pronostico, ma l’Italia potrà provare a cullare un sogno.

Di seguito, infine, il quadro completo delle sfide dei play-off di qualificazione:

Svizzera – Slovacchia

Italia – Romania

Polonia – Nord Macedonia

Svezia – Kosovo

Slovenia – Serbia

Portogallo – Montenegro

Faroe – Lituania

Repubblica Ceca – Ucraina

Croazia – Spagna

Austria – Turchia

Islanda – Israele

Sono già qualificate alla fase finale le campionesse mondiali della Francia, le nazioni ospitanti Germania e Olanda, oltre a Norvegia, Danimarca e Ungheria in quanto migliori tre classificate degli Europei 2024.

Il quadro delle squadre già qualificate ai Campionati Mondiali 2025:

Campione in carica: Francia

Nazioni ospitanti: Germania, Olanda

Da EURO 2024: Norvegia, Danimarca, Ungheria