Pallamano: la Danimarca rispetta il pronostico. Slovenia battuta e ora finale per l’oro

La Danimarca vola in finale nel torneo maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. I biancorossi hanno superato col tirato punteggio di 31-30 una Slovenia tenace al termine di una semifinale assai spettacolare.

Nel primo tempo i danesi partono forte mettendo alle corde i rivali, che pagano dazio al gioco di Jacobsen e compagni. I nord europei hanno più ritmo, difesa e precisione offensiva, come dimostra il 15-10 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa tutto sembra incanalarsi senza problemi per i tre volte campioni del mondo. Al 50′ la partita si sistema sul 29-25 dopo il gol di Saugstrup, ma i balcanici si dimostrano duri a morire piazzando un parziale in rimonta che porta la gara sino al 31-30 a un minuto dalla fine, per effetto della rete di Janc.

Da li in poi succede di tutto: Hansen sbaglia il tiro libero che potrebbe chiudere il conto, la Slovenia si riversa in attacco. Vlah va in penetrazione, c’è il contatto: gli arbitri ravvisano fallo andando al video check. I direttori di gara accordano una punizione semplice. Mackovsek ci prova direttamente: il suo tiro termina alto.

La Danimarca vola alla fine per l’oro, con la Germania, mentre la Slovenia si dovrà accontentare della finale per il bronzo contro la Spagna: le partite si giocheranno l’11 agosto, una alle 09.00, l’altra alle 13:30.