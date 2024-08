Pallamano femminile: Norvegia da impazzire! Francia ko in finale. Scandinave campionesse olimpiche

La Norvegia sconquassa il torneo femminile di pallamano alle Olimpiadi di Parigi 2024 vincendo con pieno merito la manifestazione. Dopo aver eliminato in semifinale la Danimarca, le scandinave si prendono nella finalissima lo scalpo più illustre, quello delle padrone di casa della Francia, nettamente battute 29-21.

In una partita con una palpabile tensione, le transalpine partono forte andando avanti subito 3-0. Le nordiche hanno bisogno di una decina di minuti per assestarsi, ma al decimo pareggiano sul 4-4 con Reistad. Da lì il match cambia: parziali e controparziali sino all’12-12 del 25′.

La Norvegia è corta, quadrata e cinica in attacco: tripletta di Oftedal in un amen, con una timida risposta francese. Il tutto si traduce nel 13-15 con cui si va all’intervallo.

Le norvegesi sono sulle ali dell’entusiasmo. La ripresa evidenzia i meriti di una squadra che vola letteralmente a prendersi l’oro. Le reti di Skogrand, per il momentaneo 18-14 al 36′, e quella di Brattset, che sposta lo score sul 20-15 al 41′, chiudono di fatto la partita.

Da li in poi inizia la discesa verso il 60′. La Francia prova ad avvicinarsi, ma i gol di Reistad (alla fine 8) tengono lontane le Bleus che devono cedere 29-21. Il match si chiude, la Norvegia invade il campo tornando sul trono olimpico dopo l’ultima volta: a Londra 2012, anche se nel mezzo c’erano comunque stati i bronzi di Rio e Tokyo.