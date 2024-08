Pallamano, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 4 agosto, tv, streaming

Il torneo maschile di pallamano entra sempre più nel vivo alle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’ultima giornata della fase a gironi, che andrà a definire la classifica e poi il tabellone degli scontri diretti, a partire dai quarti di finale.

Oggi, domenica 4 agosto, dalle ore 09.00 alle 21.00, saranno questi gli incontri in programma: Svezia-Giappone (Girone A), Egitto-Argentina (Girone B), Germania-Slovenia (Gruppo A), Ungheria-Francia (Girone B), Danimarca-Norvegia (Girone B), Spagna-Croazia (Girone A)

PALLAMANO OLIMPIADI PARIGI 2024 (4 agosto)

Domenica 4 agosto

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Svezia – Giappone (09:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Egitto – Argentina (11:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Germania – Slovenia (14:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Francia (16:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Danimarca – Norvegia (19:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Spagna – Croazia (21:00)

PROGRAMMA PALLAMANO PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.