Germania-Danimarca, orario finale pallamano Olimpiadi 2024: programma, canali, streaming

Germania-Danimarca: l’attesissima finale del torneo di pallamano maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 sta per andare in scena. In palio c’è la medaglia l’oro e la gloria eterna.

Da una parte i teutonici, che hanno eliminato fra gli altri i padroni di casa della Francia (ai quarti), dall’altra i danesi, i quali partono con i favori dei pronostici e proveranno a mettere le mani sul massimo della posta.

Chi la spunterà lungo tutti i 60 minuti dell’arena costruita all’interno dello stadio Pierre Mauroy di Lille? La parola al campo, unico giudice supremo.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Germania-Danimarca, valida come finale del torneo maschile olimpico di pallamano. Sarà possibile seguirlo tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN. Le dirette saranno disponibili inoltre in streaming su discovery+. Per la pallamano, il canale di riferimento sarà Eurosport 8.

GERMANIA-DANIMARCA PALLAMANO PARIGI 2024

Domenica 11 agosto

Ore 13.30 Germania-Danimarca

PROGRAMMA GERMANIA-DANIMARCA OLIMPIADI: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 8, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, DAZN, NOW, Sky GO, Tim Vision