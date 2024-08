Pallamano: la Danimarca domina la finale schiantando la Germania! Oro per Gidsel e compagni

La Danimarca ha vinto da qualche minuto il torneo maschile di pallamano alle Olimpiadi di Parigi 2024 al termine di un cammino da dominatori, culminato nella finale vinta 39-26 contro la Germania.

Nella partita giocata all’interno dello stadio Pierre Mauroy, il confronto fra Gidsel (11 gol) e compagni e i teutonici rimane in equilibrio per nove minuti. Poi al decimo arriva il gol del 7-5 di Lauge che crea il break e che lancia i danesi: un gol dopo l’altro, la forbice si allarga, sino al 21-12 con cui si va al riposo.

Nella ripresa la musica non cambia. I biancorossi vanno con il pilota automatico, la Germania non si avvicina mai, anzi. La Danimarca continua a mettere gol a referto, i teutonici non reggono cedendo di schianto. Al 48′, con il punteggio sul 35-20, è game-set-match.

Gli ultimi dieci minuti sono garbage time, servono solo per definire il punteggio di una finalissima a senso unico. Finisce: Danimarca 39-26 Germania.

Il podio del torneo maschile di pallamano si concretizza alle Olimpiadi di Parigi 2024:

1. Danimarca

2. Germania

3. Spagna

Dopo il trionfo di Rio De Janeiro nel 2016, la Danimarca torna sul gradino più alto del podio, alimentando una striscia di medaglie che ha visto i danesi vincere l’argento a Tokyo 2020.