Pagelle Vuelta a España 2024: Wout van Aert è irresistibile, il gruppo resta fermo

PAGELLE DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Wout van Aert, voto 10: arrivava a questa Vuelta dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Alle Olimpiadi con il bronzo a cronometro ha fatto vedere di essere in crescita e qui sta facendo fuoco e fiamme. Tre vittorie di tappa, una più bella dell’altra. Oggi è stato mostruoso: ha attaccato dal primo chilometro, ha centrato la fuga giusta, l’ha alimentata, ha fatto la differenza in salita e poi ha praticamente vinto per distacco in volata. Occhio a lui ai Mondiali.

Quentin Pacher, voto 8: purtroppo per lui si è ritrovato davanti un vero e proprio fuoriclasse come van Aert, che quando è in una giornata così è praticamente imbattibile. Il francese fa tutto giusto, trova l’attacco buono, si mette a ruota di van Aert in salita, ma è costretto a cedere allo sprint, accontentandosi di una seconda piazza di lusso.

Marc Soler, voto 7: uno di quei corridori che danno sempre e comunque spettacolo. Domenica ha trascinato Yates alla vittoria, oggi lo spagnolo si è messo in proprio, andando all’attacco a livello individuale. Sull’ultima salita però si è spenta la lampadina e non è riuscito a lottare per il successo, chiudendo terzo.

Ben O’Connor, voto 7: non è successo praticamente nulla tra i big, questa è sempre una notizia positiva per l’australiano. Passa un’altra giornata tranquilla in Maglia Rossa e Madrid non è così lontana.

Primoz Roglic, voto 5: ha tutto il tempo per ribaltare la situazione, però anche oggi ha deciso di non muoversi con la squadra. La condizione probabilmente non è al top. Vediamo se crescerà nelle prossime tappe.