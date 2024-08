Pagelle nuoto Olimpiadi 2024: Quadarella di qualità senza podio, Ceccon e Martinenghi irriconoscibili

PAGELLE NUOTO OLIMPIADI 2024

Sabato 3 agosto

Simona Quadarella 7 – Il podio negli 800 stile libero non è arrivato, ma cosa si può dire su una ragazza che è andata a migliorare un tempo che non toccava da 5 anni, giunta a 1″ circa dal podio in una specialità che, ormai, è sempre meno adatta alle sue caratteristiche? La sua è stata una prova di qualità e non tutto si può rappresentare solo sul foglio Excel delle medaglie vinte.

Sara Curtis 6.5 – Il livello da 24.6/7 è cosa acquisita dalla 17enne allenata da Thomas Maggiora e la prima esperienza olimpica le farà capire su cosa c’è da lavorare, come la respirazione agli 80 metri e una chiusura più convincente. Le capacità ci sono tutte e la piemontese è atleta in grado di spaziare nei 100 sl. La prima semifinale olimpica è sicuramente un dato positivo.

Gregorio Paltrinieri 7 – Una nuova Finale da affrontare nei suoi amati 1500 stile libero. Il secondo tempo di ingresso nell’atto conclusivo è un bel segnale dopo le fatiche di altre competizioni, ricordando l’incredibile esclusione dei Mondiali di Doha in batteria. La sensazione è che Daniel Wiffen sia di altro pianeta, mentre con gli altri ci potrebbe essere partita. Vedremo se il carpigiano saprà stupire ancora volta.

Luca De Tullio 5 – Non replica la bella prova degli 800 stile libero e nuota nei 1500 sl un tempo abbondantemente al di sopra del suo personale. Passo indietro per il pugliese, allenato da Christian Minotti.

4X100 mista uomini 2 – Inaccettabile la prestazione della 4×100 mista maschile al mattino. Tenendo fuori dall’insufficienza così pesante il solo Giacomo Carini, a cui attribuiamo un 6 per l’impegno dato alla causa, quanto fatto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi non è un qualcosa che può essere valutato come un semplice incidente di percorso. Da capire le cause e se queste siano da ricercare nella testa o nel fisico. Quello che rimane è che una squadra potenzialmente da podio o nei pressi sia rimasta esclusa, come era accaduto ai Mondiali di Fukuoka del 2023.

4×100 mista donne 5 – Sfortunate le ragazze obiettivamente al mattino. La squalifica per nuotata irregolare di Viola Scotto Di Carlo è costata una qualificazione ormai acquisita, in cui soprattutto Benedetta Pilato aveva nuotato una bella frazione a rana. I particolari andranno curati con attenzione in futuro.