Pagelle atletica Olimpiadi 2024: Battocletti in una nuova dimensione! Tortu non convince

PAGELLE ATLETICA OLIMPIADI 2024

Lunedì 5 agosto

Nadia Battocletti 9 – Al di là della battaglia legale delle prossime ore resta una gara sontuosa della campionessa continentale. Resta nel gruppo di testa fino a un giro dalla fine e poi piazza un finale spettacolare chiudendo al quarto posto. Che sia bronzo o no, resterà una prestazione che la proietta in una nuova dimensione. Aspettiamo i 10000.

Alessandro Sibilio 7 – Non è al meglio e si vede nella cautela con cui affronta la prima parte di gara. Nel finale prova a scatenarsi e il cambio di passo basta per centrare la semifinale. Per il bis di Tokyo serve qualcosa in più e la benzina non sembra tantissima.

Roberta Bruni 8 – Tre colpi, ben assestati ed è prima finale olimpica per la romana. Ha cambiato tutto ad inizio stagione e sta raccogliendo i frutti di una scelta complicata che si è rivelata vincente. Meno black out, grande continuità e la determinazione che non manca mai

Elisa Molinarolo 8 – Idem come sopra. Corona il sogno della finale olimpica con tre salti di qualità. Corona un grande periodo con un risultato di spessore.

Ayomide Folorunso 7 – Gara coraggiosa, tanta sofferenza nel finale ma l’obiettivo semifinale è centrato

Rebecca Sartori 5.5 – Niente da fare per la semifinale, non si accende mai e nel finale perde terreno

Alice Muraro 5.5 – Lontana dalla lotta per le prime due posizioni. Niente semifinale per lei.

Alice Mangione 5.5 – Paga probabilmente la stanchezza per il doppio turno in staffetta e non riesce a gettarsi nella mischia per la lotta per il passaggio del turno. Ci riproverà con il ripescaggio.

Yassin Bouih 4.5 – Mai veramente in corsa per il passaggio del turno. Alla prima accelerazione perde contatto con i primi ed esce dalla lotta per la finale.

Osama Zoghlami 6 – La determinazione non gli manca. Perde contatto, torna sotto e nel finale perde terreno rispetto ai grandi specialisti ma non è lontano dai primi.

Fausto Desalu 7 – Una batteria di spessore. Solita partenza a rilento e poi si distende nel rettilineo finale andandosi a prendere un secondo posto che lo proietta in semifinale e mette qualche dubbbio ai tecnici della staffetta. Lui sta benissimo.

Filippo Tortu 6 – Un finale esuberante lo salva dal ripescaggio ma ancora una volta non riesce ad esprimersi per quelle che sono le sue potenzialità già espresse in stagione. Da rivedere, in attesa della chiusura della staffetta dove è una certezza.

Diego Aldo Pettorossi 5.5 – Gli manca il finale dopo una prima parte di gara positiva. Si presenta ancora in gioco nel rettilineo conclusivo ma poi non riesce a tenere il ritmo dei primi e viene rimandato ai ripescaggi.

Daisy Osakue 7 – Si prende la finale olimpica e un ottavo posto che non può non soddisfarla. Buono il primo lancio, qualche nullo di troppo e poca brillantezza nel finale di gara con gli ultimi lanci non straordinari. Risultato prestigioso.