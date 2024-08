Pagelle Italia-Montenegro 11-9 pallanuoto Olimpiadi: Di Fulvio sempre decisivo, benissimo Nicosia

PAGELLE ITALIA-MONTENEGRO PALLANUOTO 11-9

Del Lungo, voto 6,5: gioca i primi due tempi, gestisce la situazione, poi viene sostituito da Nicosia per la seconda metà di gara.

Di Fulvio, voto 7,5: è il giocatore migliore di questa squadra e, quando sale il livello della sfida, è il primo a giocare da fenomeno.

Velotto, voto 7: in difesa è devastante, fondamentale sempre più per questa squadra. Un tassello importantissimo per il Settebello.

Gianazza, voto 7: si è preso all’ultimo il posto in nazionale e la scelta di Campagna è stata più che azzeccata. Fondamentale al centro.

Fondelli, voto 7: che giocatore! È il regista di questa nazionale e poi si prende le sue responsabilità sui rigori, senza mai sbagliare.

Condemi, voto 6,5: la partita non è stata eccezionale, ma è lui a chiudere e a far esaltare il Settebello.

Renzuto Iodice, voto 5,5: oggi fa tanta tanta fatica, soli 6’44” in acqua, poi viene tirato fuori dal match per tre espulsioni.

Echenique, voto 7,5: che qualità l’italo-argentino! Il suo mancino è magico, quando lo fa partire gli avversari restano fermi.

Presciutti, voto 7: in attacco, in difesa, in controfuga. Devastante il giocatore della Pro Recco.

Bruni, voto 7: fino ad ora un inizio di Olimpiadi fenomenali per il Panda. Il centroboa azzurro sta facendo un lavoro magico sui due metri.

Di Somma, voto 6: non è ancora entrato nelle Olimpiadi.

Iocchi Gratta, voto 6,5: è il centroboa di scorta. Trova una rete in un momento fondamentale, poi si dà molto da fare.

Nicosia, voto 7,5: viene messo in acqua a sorpresa per 16′ e gioca veramente benissimo il portiere di riserva tricolore. Si esalta sia sulle superiorità avversarie che ai rigori.