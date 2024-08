Pagelle Italia-Grecia 8-9 pallanuoto Olimpiadi: male Di Fulvio, bene Bruni e Condemi

PAGELLE ITALIA-GRECIA PALLANUOTO 8-9

Del Lungo, voto 6: anche per questa occasione Sandro Campagna opta per la sostituzione (forse già programmata) a metà gara.

Di Fulvio, voto 5: partita da dimenticare per il capitano azzurro che non riesce mai a trovare la porta, sbagliando anche un rigore.

Velotto, voto 6,5: è sempre eccezionale in fase difensiva e per la squadra tricolore risulta fondamentale questa sua dote.

Gianazza, voto 5,5: il centroboa di riserva della squadra tricolore fa fatica. Soli 9′ in acqua per far rifiatare Bruni.

Fondelli, voto 5: era apparso brillantissimo nelle precedenti uscite, oggi invece non è riuscito a dimostrare le sue qualità a livello offensivo.

Condemi, voto 7,5: il più giovane della spedizione azzurra si dimostra uno dei più pimpanti. La tripletta odierna è un vero e proprio spettacolo. Devastante quando va al tiro.

Renzuto Iodice, voto 5,5: pochi minuti in acqua, per adesso non è ancora riuscito ad entrare al meglio in questi Giochi.

Echenique, voto 6,5: una rete per il mancino tricolore, anche però alcune sbavature non attese da lui.

Presciutti, voto 6: oggi è mancato l’apporto da parte del giocatore della Pro Recco nella zona d’attacco e si è fatta sentire questa mancanza.

Bruni, voto 8: nettamente il migliore degli azzurri. Tre reti per il Panda devastante al centro dell’attacco, i difensori grechi ci hanno capito poco.

Di Somma, voto 6: il suo apporto a livello fisico è sempre importante, però c’è assolutamente bisogno delle sue reti. E invece è ancora in crisi al tiro.

Iocchi Gratta, voto 6,5: quando è in acqua lui, il Settebello è molto brillante in fase offensiva. Si muove lungo tutto il perimetro dell’attacco e dà un gran fastidio alle difese rivali.