Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024: successo di Primoz Roglic, quarto Antonio Tiberi a 17″

Partenza da Úbeda, arrivo a Cazorla dopo 159 km: l’ottava tappa della Vuelta a España 2024, la settima in linea, viene vinta dallo sloveno Primoz Roglic, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, il quale brucia in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team), secondo. Terza piazza per l’altro iberico Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 14″, quarta posizione per l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) a 17″.

Di seguito l’ordine d’arrivo completo della frazione odierna della Vuelta a España 2024, con il primo posto dello sloveno Primoz Roglic, che rafforza la seconda posizione nella graduatoria generale alle spalle dell’australiano Ben O’Connor ( Decathlon AG2R La Mondiale Team), che vanta ora un margine di 3’49”. Terzo lo spagnolo Enric Mas a 4’31”, quarto l’azzurro Antonio Tiberi a 5’00”.

ORDINE D’ARRIVO VUELTA A ESPAÑA 2024 (ottava tappa)

1 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe 180 03:38:34

2 Mas Enric Movistar Team 130 + 00

3 Landa Mikel Soudal Quick-Step 95 + 14

4 Tiberi Antonio Bahrain Victorious 80 + 17

5 Skjelmose Mattias Lidl-Trek 60 + 21

6 Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers 45 + 21

7 Tejada Harold Astana Qazaqstan Team 40 + 24

8 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla 35 + 26

9 Van Eetvelt Lennert Lotto Dstny 30 + 29

10 Haig Jack Bahrain Victorious 25 + 29

11 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 + 34

12 Vergallito Luca Alpecin-Deceuninck 15 + 36

13 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe 10 + 36

14 Carapaz Richard EF Education-EasyPost 5 + 39

15 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS 2 + 39

16 Bennett George Israel-Premier Tech + 39

17 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 46

18 Gaudu David Groupama-FDJ + 01:01

19 del Toro Isaac UAE Team Emirates + 01:01

20 Yates Adam UAE Team Emirates + 01:03

21 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 01:07

22 Woods Michael Israel-Premier Tech + 01:16

23 Martin Guillaume Cofidis + 01:16

24 Parra José Félix Equipo Kern Pharma + 01:16

25 Rochas Rémy Groupama-FDJ + 01:27

26 Berrade Urko Equipo Kern Pharma + 01:33

27 Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 01:34

28 Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi + 01:36

29 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 01:48

30 Taaramäe Rein Intermarché-Wanty + 01:55

31 Pacher Quentin Groupama-FDJ + 01:57

32 Martín Gotzon Euskaltel-Euskadi + 01:59

33 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:01

34 Martinez Daniel Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:01

35 Sivakov Pavel UAE Team Emirates + 02:01

36 Rubio Einer Movistar Team + 02:04

37 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 02:04

38 Rodríguez Óscar INEOS Grenadiers + 02:14

39 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 02:23

40 Bou Joan Euskaltel-Euskadi + 02:23

41 Valter Attila Team Visma | Lease a Bike + 02:40

42 Quintana Nairo Movistar Team + 02:40

43 Poole Max Team dsm-firmenich PostNL + 02:40

44 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:40

45 Konrad Patrick Lidl-Trek + 02:51

46 Hamilton Chris Team dsm-firmenich PostNL + 02:52

47 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla + 03:16

48 Goossens Kobe Intermarché-Wanty + 03:22

49 Træen Torstein Bahrain Victorious + 03:46

50 Leemreize Gijs Team dsm-firmenich PostNL + 03:51

51 Lazkano Oier Movistar Team + 04:00

52 Narvaez Jhonnatan INEOS Grenadiers + 04:02

53 Isasa Xabier Euskaltel-Euskadi + 04:08