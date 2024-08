Ordine d’arrivo MotoGP, GP Gran Bretagna 2024: Enea Bastianini trionfa a Silverstone davanti a Martin. 3° Bagnaia

Calato il sipario sul GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. I piloti si sono confrontati su uno dei tracciati più spettacolari e complicati dell’intero calendario. Un circuito caratterizzato da 18 curve e impegnativo soprattutto nella percorrenza delle mitiche Maggotts, Becketts e Chapel, da affrontare con grande precisione e coraggio.

Dopo la Sprint Race di ieri, il duello iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin ha avuto un aggiornamento importante. La caduta di Pecco ha portato lo spagnolo a una sola lunghezza di distanza nella classifica generale e per questo la prova odierna era attesa per capire come e quanto il campione del mondo in carica sarebbe stato in grado di reagire.

C’erano aspettative, però, anche nei confronti dell’Aprilia di uno scatenato Aleix Espargaró e sull’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, ieri vittorioso nella Sprint e motivatissimo. Stimoli ne aveva anche Marc Marquez, incappato in un errore come Pecco e desideroso di mettere in mostra tutto il proprio talento su un layout tecnico come questo.

Il romagnolo, dopo il trionfo della Sprint, ha concesso il bis su questa pista a precedere Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Un grande week end di Bastianini, che ha ripreso alla grande dopo la pausa estiva, visti risultati qui a Silverstone.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica del GP di Gran Bretagna di MotoGP:

RISULTATI E CLASSIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2024 MOTOGP

1 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI

9 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

15 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

18 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA

RITIRATI

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM