Olimpiadi: Italia sotto di 5 medaglie rispetto a Tokyo 2020. Quota 40 complicata: le carte rimanenti

Siamo al giro di boa. Otto giorni sono trascorsi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e altrettanti ne mancano prima dello spegnimento della fiamma olimpica. Alla vigilia dei Giochi, le più accreditate testate internazionali attribuivano all’Italia un bottino superiore alle 40 medaglie, dunque in crescita rispetto a Tokyo 2020. Anche OA Sport si era espressa in questo senso, pronosticando 44 podi complessivi, di cui 12 d’oro.

Le previsioni in questione potrebbero rivelarsi sin troppo ottimistiche. Se andiamo a fare un confronto con la scorsa edizione, l’Italia dopo otto giorni vantava 24 medaglie, ben 5 in più di quelle attuali. Gli ori sono però triplicati da 2 a 6. Chiaramente ripetere l’exploit dell’atletica (5 ori) sarà pressoché impossibile, anche perché sono già state archiviate ben tre gare potenzialmente da vittoria: le 20 km di marcia e il getto del peso maschile.

Se il numero di successi può considerarsi sinora soddisfacente, a rendere piuttosto asfittico il bottino complessivo (rispetto alle attese) sono i tantissimi quarti posti sin qui materializzati, addirittura undici!

I QUARTI POSTI DELL’ITALIA A PARIGI 2024

Elena Bertocchi/Chiara Pellacani (tuffi) Alice Volpi (scherma) Luca Braidot (mountain bike) Benedetta Pilato (nuoto) Simona Quadarella (nuoto, 1500 sl) Massimo Stano (atletica) 4 senza maschile (canottaggio) Alice D’Amato (ginnastica artistica) Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia (tuffi) Tammaro Cassandro (tiro a volo) Simona Quadarella (nuoto, 800 sl)

Sin qui le medaglie di legno sono pressoché il doppio rispetto agli ori ed ai bronzi, mentre sono tre in più rispetto agli argenti. Se aggiungiamo poi le quattro finali per il bronzo perse nel judo (tre individuali ed uno a squadre), dove formalmente il perdente della finalina viene classificato quinto, il quadro è completo. I numeri testimoniano una innegabile tendenza degli azzurri: più piazzati che vincenti.

In passato l’Italia poteva contare sulle migliori carte da medaglia nella prima settimana, mentre faceva più fatica nella seconda. Il trend è cambiato, tuttavia è innegabile come negli ultimi otto giorni il numero complessivo di eventi sia quantitativamente inferiore. In soldoni: le occasioni per rimpinguare il medagliere saranno minori e si rischia di non aver messo fieno in cascina a sufficienza.

A Tokyo, nella seconda metà dei Giochi, maturarono 16 medaglie, di cui addirittura la metà d’oro! Con 10-10-20 venne giustamente definita come la miglior edizione di sempre per l’Italia. Per toccare di nuovo quota 40 occorreranno 21 medaglie, dunque servirà una seconda settimana ancora superiore rispetto a quella già formidabile vissuta nel Sol Levante: molto difficile, ma non impossibile a priori. Tanto potrebbe dipendere dagli sport di squadra, che in Giappone erano completamente mancati all’appello.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA NEI PROSSIMI GIORNI ALLE OLIMPIADI

DOMENICA 4 AGOSTO

Errani/Paolini (tennis, doppio femminile, medaglia già sicura), Mauro Nespoli (tiro con l’arco, gara individuale), Elisa Longo Borghini (ciclismo, prova su strada femminile), Gregorio Paltrinieri (nuoto, 1500 sl), Marcell Jacobs (atletica, 100 metri), gara a squadre fioretto maschile (scherma), Alice D’Amato (ginnastica artistica, parallele asimmetriche)

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Skeet misto a coppie (tiro a volo), Manila Esposito (ginnastica artistica, trave), Stefanie Horn (canoa slalom, extreme), Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti (pistola 25 metri uomini)

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Sara Fantini (atletica, lancio del martello), Mattia Furlani (atletica, salto in lungo), Chiara Benini Floriani (vela, ILCA6), Nadia Battocletti (atletica, 5000 metri)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Staffetta mista a coppie (atletica, marcia), Tita-Banti (vela, Nacra17), Sergio Massidda (sollevamento pesi, -61 kg), inseguimento a squadre maschile (ciclismo su pista), inseguimento a squadre femminile (ciclismo su pista), Vito Dell’Aquila (taekwondo, -58 kg), Ilenia Matonti (taekwondo, -49 kg)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Matteo Zurloni (arrampicata sportiva, speed), Tacchini-Casadei (canoa velocità, C2 500 metri), Riccardo Pianosi (vela, kite), Elia Viviani (ciclismo su pista, omnium), Larissa Iapichino (atletica, salto in lungo), Lorenzo Simonelli (atletica, 110 hs), Ginevra Taddeucci (nuoto di fondo, 10 km), Giulia Gabbrielleschi (nuoto di fondo, 10 km)

VENERDÌ 9 AGOSTO

Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza (nuoto di fondo, 10 km), Sofia Raffaeli (ginnastica ritmica, all-around individuale), Antonino Pizzolato (sollevamento pesi, -89 kg), madison femminile (ciclismo su pista), Alessandro Sibilio (atletica, 400 hs), staffetta maschile 4×100 metri (atletica), Andy Diaz (atletica, salto triplo), Simone Alessio (taekwondo, -80 kg), Chiara Pellacani (tuffi, 3 metri), Aurora Russo (lotta, -57 kg)

SABATO 10 AGOSTO

Volley maschile, gara a squadre all-around (ginnastica ritmica), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Frank Chamizo (lotta, -74 kg), Gianmarco Tamberi (atletica, salto in alto), madison maschile (ciclismo su pista), staffetta 4×400 maschile (atletica)

DOMENICA 11 AGOSTO

Elena Micheli e Alice Sotero (pentathlon moderno), Letizia Paternoster (ciclismo su pista, omnium), volley femminile, pallanuoto maschile