Ultima mattinata di batterie per il nuoto a Parigi e c’è ancora tanta Italia in vasca con grandi ambizioni. Si parte con le batterie dei 50 stile libero donne e l’Italia mette in vasca uno dei nomi nuovi molto attesi della spedizione azzurra. Sei medaglie d’oro agli Europei juniores di Vilnius, il record italiano migliorato a più riprese e ora la sfida più importante per Sara Curtis, la piemontese che già otterrebbe un grande risultato superando il primo turno. Sarah Sjoestroem, dopo la vittoria nei 100, è la grande favorita ma attenzione a Gretchen Walsh, alla specialista polacca Kasia Wasick.

Torna in vasca Gregorio Paltrinieri a caccia di un posto in finale in un 1500 stile libero che si preannuncia di altissimo livello. I favoriti sono sempre loro, l’irlandese Daniel Wiffen e lo statunitense Robert Finke che si sono già presi le medaglie negli 800 assieme a Super Greg. Paltrinieri nel suo programma ha sempre piazzato i 1500 in cima alle sue preferenze visto il programma di Parigi. Questa doveva essere la gara da medaglia per il modenese che si è già sbloccato negli 800. L’importante sarà non incappare nelle difficoltà incontrate da Paltrinieri in qualificazioni nelle ultime stagioni.

A seguire le due staffette miste che vanno a caccia di un posto in finale. Non dovrebbe avere problemi ad entrare fra le prime otto la 4×100 mista maschile, la cui formazione tipo dovrebbe essere Ceccon, Razzetti, Martinenghi e Miressi o Frigo. Le squadre da battere sono Cina, USA, Australia, Gran Bretagna.

In campo femminile difficilissimo centrare un posto fra le prime otto. Morini e Pilato le certezze nelle frazioni stile libero e rana. Cocconcelli proverà a limitare i danni nella frazione a farfalla, Panziera potrebbe essere schierata nella frazione a dorso ma va verificata la condizione della veneta che non è andata bene sui 200. Le favorite, anche qui, sono USA, Australia e Cina. Difficile pensare ad altri inserimenti nella lotta per le medaglie. Nel pomeriggio ci sarà Simona Quadarella al via degli 800 stile libero. Le altre finali sono i 100 farfalla uomini, i 200 misti donne e la 4×100 mista mista ma non ci saranno azzurri in gara.