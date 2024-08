Nuoto: Thomas Ceccon dorme nel giardino del villaggio olimpico? La foto fa il giro del mondo

Un’immagine che sta facendo il giro del mondo. Anche se non tutti i dubbi sono ancora sciolti. Nella mattina di oggi, domenica 4 agosto, in rete è cominciata a spopolare una foto, estrapolata da una breve stories su Instagram, ritraente un componente della Nazionale italiana intento a riposare nel giardino adiacente al villaggio olimpico. Secondo molti, si tratterebbe di Thomas Ceccon, oro nei 100 m dorso.

L’azzurro – la cui identità non è stata confermata – è ripreso disteso su una semplice tovaglia bianca, con le calzature tolte e con lo zaino dell’Italia vicino la testa. In molti pensano si tratti del nuotatore azzurro non solo per alcuni tratti somatici evidentemente simili e per la capigliatura famigliare, ma anche per le forti critiche avanzate verso la struttura di Saint-Denis dopo la mancata qualificazione alla finale dei 200 m dorso. Nel post gara infatti il nativo di Thiene aveva lamentato le scarse condizioni di comfort del villaggio: “Si dorme poco e si mangia male”, aveva detto.

Quella di Ceccon non è una voce fuori dal coro. Già dalle primissime battute della rassegna a cinque cerchi sono stati tantissimi gli atleti a puntare il dito contro – ora che siamo arrivati al giorno nove lo possiamo dire – uno dei più grandi flop dell’edizione parigina dei Giochi. La scelta ecologica di non installare i climatizzatori sfruttando invece un decantato impianto di refrigerazione naturale non ha funzionato, né tanto meno i piani alimentari pensati con il coinvolgimento di chef stellati hanno sortito gli effetti sperati alla vigilia.

Soltanto ieri il monumento del nuoto italiano Gregorio Paltrinieri (bronzo negli 800 sl e argento nei 1500 sl) ha detto senza mezze misure che il Villaggio di Parigi è il peggiore in cui ha soggiornato, rimarcando l’assurdità di non fornire agli atleti, quelli che dovrebbero essere i protagonisti della rassegna, le condizioni idonee e soprattutto consone a una competizione così tanto blasonata.

Malgrado non sia mai arrivata una conferma dal diretto interessato Ceccon, l’immagine del componente della Nazionale italiana che riposa al di fuori della struttura rimarrà una delle immagini più significative delle Olimpiadi 2024. La foto e i il video sono rimbalzati sul web, provocando grande ilarità e la generazione di molteplici meme ben al di fuori dei nostri confini.