Settima giornata di batterie alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Un day-7 nel quale la scossa iniziale è stata data dalle heat dei 100 farfalla uomini e l’ungherese Kristof Milak, bruciato nei 200 farfalla dal fuoriclasse francese Leon Marchand, va a caccia di rivincite.

Il 50.19 di stamane ha assunto questo significato, a precedere nell’overall il canadese Josh Liendo (50.55) e lo svizzero Noè Ponti (50.65). Da osservare con attenzione il transalpino Maxime Grousset (con lo stesso crono di Ponti) e soprattutto il campione olimpico in carica, Caeleb Dressel, che nella sua batteria ha giochicchiato (50.83).

Nei 200 misti donne si sono confermati i problemi di Sara Franceschi. La condizione della toscana non c’è il 2:12.88 (18° tempo) non le ha permesso di qualificarsi alle semifinali. Una specialità in cui la canadese Summer McIntosh è intenzionata a prendersi il terzo oro della sua avventura olimpica, visto il primo crono di 2:09.90, ottenuto con grande tranquillità. Immediatamente alle sue spalle troviamo la cinese Yu Yiting (2:10.28) e la statunitense Alex Walsh (2:10.48). Si è un po’ nascosta una delle favorite della vigilia, l’australiana Kaylee McKeown (2:11.26, nona), ma c’è da credere che in semifinale farà sul serio.

Negli 800 stile libero Simona Quadarella ha ottenuto il sesto tempo di ingresso alla Finale di domani. La romana ha toccato la piastra in 8:20.89 e messo in evidenza le difficoltà nel trovare il ritmo di bracciata fin da subito in una distanza diversa dai 1500 sl. Neanche a dirlo la migliore è stata la statunitense Katie Ledecky (8:16.62), davanti alla connazionale Paige Madden (8:18.48), che a questo punto si candida per la conquista del podio. Un folto gruppo di atlete alle spalle di Ledecky, in cui ci sono anche le due australiane Ariarne Titmus (8:19.87) e Lani Pallister (8:20.21) e la tedesca Isabel Gose (8:20.63). Ultimo tempo utile d’ingresso all’atto conclusivo quello della russa, naturalizzata francese, Anastasiia Kirpichnikova (8:22.99).

A chiusura del cerchio la 4×100 mista mixed che non ha regalato soddisfazioni al Bel Paese. Male gli azzurri fin dal via, dato da Michele Lamberti in 54.42 a dorso, con Nicolò Martinenghi non brillantissimo in 59.02 a rana. Hanno completato Costanza Cocconcelli (58.47) a farfalla e Sofia Morini (53.89) a stile libero, per un totale di 3:45.80 (11° tempo) e niente pass per l’atto conclusivo. In vetta gli USA in 3:40.98.