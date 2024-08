Nuoto, Simona Quadarella: “Gli 800 sono una gara dove ho solo da guadagnare”

La settima giornata del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 vedeva questa mattina in acqua per l’Italia una Simona Quadarella in cerca di riscatto dopo la delusione dei 1500 stile libero. La romana ha centrato la finale negli 800, ottenendo il sesto tempo complessivo (8:20.89).

L’azzurra ha mostrato ancora numerose difficoltà nella nuotata anche quest’oggi, non riuscendo mai a cambiare ritmo. La sua batteria è stata vinta dall’americana Paige Madden (8:18.48). Il miglior tempo è stato ovviamente di Katie Ledecky (8:16.62), ma si candidano per il podio anche le due australiane Ariarne Titmus (8:19.87) e Lani Pallister (8:20.21) oltre alla tedesca Isabel Gose (8:20.63).

Queste le parole di Simona Quadarella sulla sua prestazione: “La batteria è stata davvero veloce. Ho fatto per i primi 500/600 metri uan gara tranquilla. Ho visto l’altra americana che continuava ad allungare ed è andata già molto forte stamattina”.

Sulle sue possibilità negli 800, dove proverà a vincere quella medaglia mancata nei 1500: “Diciamo che in questa gara non ho molto da perdere e ho solo da guadagnare. La farò più spensierata e darò tutta me stessa, provando ad uscire con il sorriso dalla piscina”.