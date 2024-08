Nuoto, Simona Quadarella dà il cuore, ma è quarta negli 800 sl alle Olimpiadi. Niente Finale per Curtis

Calato il sipario sulla penultima giornata di gare della sessione serale alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Un day-8 amaro per l’Ital-nuoto che sperava di rimpinguare il proprio bottino di medaglie, fermo a 2 ori e 2 bronzi. Ci ha provato con tutte le sue forze Simona Quadarella, ma la romana ha dovuto annotare un altro quarto posto in questi Giochi stregati per lei, ricordando il piazzamento nei 1500 sl.

Si temeva che il livello degli 800 stile libero donne sarebbe stato molto alto e così è stato. La vittoria è andata alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky in 8:11.04 (nono oro olimpico in carriera) davanti all’australiana Ariarne Titmus (8:12.29, record oceanico) e all’altra statunitense Paige Madden (8:13.00). È stata quest’ultima che non ci si aspettava a questi livelli, pur avendo impressionato nel corso delle batterie. E così Quadarella, pur con il record italiano di 8:14.55, non è riuscita a salire sul podio.

Parlando delle altre Finali, l’ungherese Kristof Milak si è imposto con il crono di 49.90, riscattandosi dalla delusione dell’argento nei 200 farfalla alle spalle di Leon Marchand. Il podio è stato completato dai canadesi Josh Liendo (49.99) e Ilya Kharun (50.45). Nei 200 misti donne la canadese Summer McIntosh ha conquistato il terzo titolo olimpico in vasca, dopo quelli nei 400 misti e nei 200 farfalla. La fuoriclasse nordamericana si è imposta con il nuovo record olimpico di 2:06.56 a precedere l’americana Kate Douglass (2:06.92) e l’australiana Kaylee McKeown (2:08.08). Clamorosa squalifica per l’americana Alex Walsh, che aveva ottenuto l’argento, per un cambio dorso-rana irregolare.

Niente da fare, in conclusione, per Sara Curtis. La giovane 17enne piemontese non è andata oltre il 24.77 nelle semifinali dei 50 stile libero e non ha ottenuto il pass per la Finale, oggettivamente al di fuori della sua portata. Straordinaria Sarah Sjoestroem, autrice del nuovo record olimpico di 23.66, vicinissima al suo record del mondo (23.61). Il bis d’oro, dopo quanto ottenuto nei 100 sl, è alla portata.