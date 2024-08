Nuoto, Leonardo Deplano: “Esperienza positiva, peccato per l’arrivo”

Leonardo Deplano chiude in settima posizione la sua prima finale olimpica nei 50 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è un po’ di rammarico per il fiorentino: se avesse ripetuto il 21”50 della semifinale, avrebbe preso la medaglia di bronzo. Comunque un’esperienza positiva per il 24enne azzurro che può essere utile anche in funzione del futuro.

Queste le sue considerazioni a fine gara: “Sono contento. È stata una gara bella, in cui ho girato sul mio personale. Poi il 50 è un po’ così: si tira tutti e nel giro di pochi centesimi eravamo lì tranne i primi due che hanno disputato una gara di un altro livello andando sotto i 21″3”.

”È la mia prima finale olimpica quindi il risultato è positivo. Peccato un po’ per l’arrivo. Mi è mancava una bracciata probabilmente. Forse stando accanto a Dressel ho preso un po’ di onde, mi sono accorciato e ho perso le bracciate predefinite sulle quali poi arrivo a toccare il muro. Un pochino di tensione c’era, però penso di averla gestita bene“.