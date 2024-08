Nuoto, Leonardo Deplano approda nella finale olimpica dei 50 sl! Eliminato Zazzeri

Ci sarà Leonardo Deplano nella Finale dei 50 stile libero maschile a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nella Paris La Defense Arena, il nuotatore toscano ha migliorato sensibilmente il proprio personale, toccando la piastra in 21.50 e approdando all’atto conclusivo di domani con il terzo tempo.

Tolti 10 centesimi al best time da Deplano, grazie a una prova di pregevole fattura fin dallo stacco al via. E poi un’ottima progressione che gli ha permesso di toccare la piastra, già con l’idea di trovarsi in Finale, alle spalle del britannico Benjamin Proud e dell’australiano Cameron McEvoy, autori dello stesso crono di 21.38.

Inutile dire che Deplano può entrare in vasca con ambizioni. Sarà una gara di grandissimi contenuti tecnici, viste le presenze anche del campione olimpico in carica, Caeleb Dressel (21.58) e del francese Florent Manaudou (21.64), entrato con l’ultimo tempo utile in questa Finale.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Zazzeri che, per un errore in uscita dalla subacquea, non ha sviluppato la stessa prova al mattino e ha siglato il tempo di 21.83, ovvero il 12° dell’overall. Un peccato per il fiorentino.