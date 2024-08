Nuoto: le dichiarazioni di Morini, D’Innocenzo, Biagiotti e Ramatelli

Un nono posto che dispiace, ma che può diventare un punto di partenza verso il prossimo quadriennio di lavoro. La 4×200 femminile di nuoto, alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha tirato le somme di quanto successo in acqua. Ecco le dichiarazioni di Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti, Giulia Ramatelli.

Sofia Morini: “Ci dispiace per il 9° posto. Al netto di questo, non si può non dire che le nostre prestazioni non siano state fra le migliori che abbiamo mai nuotate. Speravamo di accedere alla finale, ma così non è stato. Dobbiamo anche dire che siamo delle novizie di questo ambiente: siamo felici, ci portiamo a casa una bella esperienza per il futuro”.

Giulia D’Innocenzo: “La mattina ci vuole un attimo di più per “scaldare i motori”, ma si vede che abbiamo lavorato bene per cercare di arrivare preparate a questo momento. Ringraziamo la federazione per l’investimento che ha fatto sulle staffette femminili: la 4×100 ha centrato la finale, noi siamo arrivate vicino all’accesso migliorando il nostro 13esimo posto dei Mondiali di Doha. Abbiamo lanciato un messaggio, vogliamo continuare a migliorarci”.

Matilde Biagiotti: “Sono molto contenta della mia prestazione, anche se al mattino come detto non è mai semplice. Abbiamo dato il 100% sin da subito. Alla mia prima convocazione in nazionale, subito alle Olimpiadi: ringrazio le mie compagne che mi hanno fatto sentire a mio agio”.

Giulia Ramatelli: “Sono entrata per ultima in acqua con un po’ di paura, anche perché non sapevo cosa avrei potuto tirare fuori, e invece sono riuscita a far fermare il cronometro dove volevo. Per me che sono nata come una dorsista questa è una grande evoluzione nello stile libero. Peccato, questo nono posto ci dispiace: sapevamo che sarebbe stato difficile entrare in finale, ma non possiamo dire di non averci provato”.