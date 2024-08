Nuoto, Italia a bocca asciutta nelle Finali olimpiche del settimo giorno. Marchand, poker d’ori

Settima giornata di semifinali e di Finali andata in archivio alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Un day-7 nel quale la Nazionale italiana è rimasta a bocca asciutta, nei due atti conclusivi in cui gli azzurri erano presenti.

Nella Finale dei 50 stile libero uomini, Leonardo Deplano ha concluso in settima posizione con il crono di 21.62, nella gara vinta dall’australiano Cameron McEvoy (21.25) davanti al britannico Ben Proud (21.30) e al francese Florent Manaudou (21.56). Quest’ultimo ha potuto così fregiarsi della quarta medaglia olimpica in quattro edizioni consecutive dei Giochi nella stessa distanza, replicando quanto fatto da Michael Phelps in passato. Da sottolineare il piazzamento di Caeleb Dressel, che non ha confermato l’oro a Cinque Cerchi di tre anni fa e concluso in sesta posizione (21.61).

Nei 200 misti Alberto Razzetti ha lottato, ma si è dovuto accontentare del sesto posto in 1:56.82, a 0.82 dal podio occupato dal cinese Wang Shun (1:56.00). Ennesimo trionfo del transalpino Leon Marchand in 1:54.06 (record olimpico), che ha così completato il poker di ori di questa fantastica Olimpiade per lui. Nella top-3 troviamo il britannico Duncan Scott (1:55.31) e il citato cinese Wang.

Nella Finale dei 200 dorso donne, l’australiana Kaylee McKeown ha completato la sua doppietta. Dopo l’oro nei 100, ecco il sigillo nella distanza doppia con il nuovo record olimpico di 2:03.73, non lontano dal proprio record del mondo di 2:03.14. Sugli altri due gradini del podio ci sono l’americana Regan Smith (2:04.26) e la canadese Kylie Masse (2:05.57).

Nelle semifinali dei 100 farfalla uomini, il magiaro Kristof Milak ha alzato la voce in 50.38 e si è confermato il migliore dopo le batterie di stamane, ma attenzione al francese Maxime Grousset (2° in 50.41). Sarà un bel duello domani. Nel penultimo atto dei 200 misti donne, la migliore è stata la statunitense Alex Walsh in 2:07.45 a precedere la grande favorita per l’oro, Summer McIntosh (2:08.30), e l’altra americana Kate Douglass (2:08.59). McKeown, condizionata dalle fatiche della Finale dei 200 dorso, è riuscita comunque a entrare in Finale con il settimo tempo di 2:09.97.