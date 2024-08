Nuoto, Alberto Razzetti approda nella Finale olimpica dei 200 misti! Marchand prenota un altro oro

Alberto Razzetti ha centrato il suo obiettivo. Il ligure, impegnato nella sesta serata di semifinali e di Finali del nuoto in corsia in queste Olimpiadi di Parigi 2024, ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo dei 200 misti. Si tratta della terza Finale in questi Giochi per il “Razzo”, ricordando i 400 misti e i 200 farfalla.

Razzetti ha siglato il settimo crono dell’overall di 1:57.10 nella graduatoria comandata, neanche a dirlo, dal fenomenale francese Leon Marchand in 1:56.31. Transalpino che domani punta al quarto oro personale in questa rassegna a Cinque Cerchi, magari provando ad attaccare lo storico record del mondo dell’americano Ryan Lochte (1:54.00), siglato nel Mondiale di Shanghai del 2011.

Per l’azzurro il problema è stata, come spesso è accaduto in passato, la frazione a dorso. 30.57 nel caso specifico sono stati troppi e l’hanno messo non poco in difficoltà nel consueto recupero rana-stile libero. Per questo, Alberto ha chiuso in quinta posizione la sua heat e ha temuto di non entrare nell’atto conclusivo.

Per sua fortuna, la seconda semifinale non è stata così veloce e quindi il nostro portacolori domani avrà la sua chance per migliorare e magari avvicinare il crono di 1:56.21 (suo record italiano) per giocarsi qualcosa di più di un buon piazzamento.