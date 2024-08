Novak Djokovic si è tolto un peso: “Ho dato tutto il mio cuore per vincere questo oro olimpico”

Il sogno di Novak Djokovic è diventato realtà: oro olimpico e Carrer Grand Slam completato. Mancava solo il metallo più pregiato dei Giochi alla sconfinata bacheca del serbo, ricordando gli innumerevoli titoli Slam, nelle ATP Finals e nei Masters1000. Nole ha compiuto questa impresa, sconfiggendo in due tie-break (7-6 (3) 7-6 (2)) lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito della vigilia.

Uno spot per il tennis e una grande dimostrazione di attaccamento ai propri colori da parte di un campione infinito come il serbo. “Quasi tre ore di gioco in due set, un livello altissimo e una lotta incredibile. Quando ho chiuso l’ultimo colpo è stato l’unico momento sono stato certo di aver vinto. Lui non si arrendeva mai“, ha raccontato Djokovic ai microfoni di Eurosport.

“Ho dovuto esprimere il mio miglior tennis. Entrambi abbiamo avuto le nostre chance e credo sia stato giusto che il match si sia risolto al tie-break in entrambe le frazioni. Ho dato tutto il mio cuore e la mia anima per questa vittoria e conquistare l’oro a 37 anni è incredibile“, ha aggiunto Djokovic.

In conclusione, il fuoriclasse nativo di Belgrado ha sottolineato: “Le Olimpiadi sono un torneo speciale e rappresentare la Serbia è stato un grandissimo onore. Ero alla mia quinta partecipazione e non ero mai riuscito a superare lo scoglio della semifinale. Nella partita contro Lorenzo Musetti ci ho pensato e per questo ero più nervoso. Oggi, avendo la certezza di una medaglia, ero più sereno e ho dato il mio 100%“.