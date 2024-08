Nadia Battocletti sfonda il muro dei 4′, Vissa accarezza il record italiano e Kipyegon vince il Golden Gala

Nadia Battocletti ha fatto il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, scendendo in pista allo Stadio Olimpico di Roma per prendere parte al Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. La trentina si è cimentata sui 1500 metri, specialità che aveva abbracciato in primavera salvo poi decidere di ritornare sulle distanze più lunghe, ovvero i 5000 e 10000 metri in cui si è laureata Campionessa d’Europa a inizio giugno proprio nella Capitale e in cui ha ottenuto grandi soddisfazioni ai Giochi.

L’azzurra ha optato per una distribuzione accorta dello sforzo, gestendo nei primi tre giri di pista e poi intensificando l’azione nell’ultima tornata, riuscendo così nel proprio intento della vigilia, ovvero correre sotto i quattro minuti per la prima volta in carriera. Nadia Battocletti si è espressa in 3:59.19, diventando così la seconda italiana a scendere sotto una barriera iconica fino a qualche anno fa (undicesimo posto al traguardo).

Sintayehu Vissa ci era riuscita nella rassegna a cinque cerchi e oggi si è fermata a un solo centesimo dal suo primato nazionale, correndo in 3:58.12 e chiudendo al sesto posto nella gara vinta dalla fenomenale keniana Faith Kipyegon. La primatista mondiale si è imposta in 3:52.89 (lo scorso anno siglò il record di 3:49.11 proprio al Golden Gala, ma a Firenze, e quest’anno lo ha ritoccato di sette centesimi), lasciandosi ampiamente alle spalle le etiopi Freweyni Hailu (3:54.16) e Birke Haylom (3:54.79).