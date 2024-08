Nadia Battocletti passeggia verso la finale alle Olimpiadi, in scia a Kipyegon e Hassan sui 5000

Nadia Battocletti ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024, prendendo parte alle batterie dei 5000 metri sulla pista dello Stade de France. La Campionessa d’Europa è rimasta nel gruppo delle big, correndo a ritmi tutt’altro che sostenuti in condizioni di grande caldo. La primatista italiana ha tenuto bene botta, nell’ultimo giro ha risposto presente con grande personalità e sul rettilineo finale si è guardata attorno, chiudendo al terzo posto con il tempo di 14:57.65 e staccando il biglietto per la finale.

Nadia Battocletti era stata inserita in una batteria di fuoco vinta dalla keniana Faith Kipyegon (14:57.65 per la Campionessa del Mondo) davanti all’olandese Sifan Hassan (14:57.65, sei millesimi meglio dell’azzurra per la Campionessa Olimpica di Toyo 2020). La nostra portacolori si è lasciata alle spalle due grandissimi nomi come la keniana Margaret Kipkemboi (14:57.70) e l’etiope Gudaf Tsegay (14:57.84 per la primatista mondiale).

La 24enne ha dichiarato ai microfoni della Rai che sta facendo i conti con un fastidio al calcagno e alla catena posteriore della gamba sinistra, che risulta rigida e fatica a spingere. L’auspicio è che la situazione sia sotto controllo in vista della finale, dove la trentina potrebbe giocarsi un piazzamento di grande prestigio. Dalla prima batteria sono state promosse anche l’etiope Ejgayehu (14:57.97) e le statunitensi Elise Cranny (14:58.55) e Karissa Schweizer (14:59.64).

Nell’altra batteria era impegnata Federica Del Buono, ma purtroppo l’azzurra non è mai stata della partita e ha tagliato il traguardo in 16ma posizione (15:15.54), non riuscendo a qualificarsi per l’atto conclusivo. La keniana Beatrice Chebet, primatista mondiale dei 10.000 metri, ha passeggiato in 15:00.73 precedendo l’etiope Medina Eisa (15:00.82), l’australiana Rose Davies (15:00.86) e la norvegese Kaoline Groevdal (15:01.64, argento continentale dietro a Battocletti). Avanzano anche la burundese Francine Niyomukunzi (15:01.42), la statunitense Whittni Morgan (15:02.14), la finlandese Nathalie Blomqvist (15:02.75) e la venezuelana Joselyn Brea (15:02.89).