Nadia Battocletti cambia distanza per il ritorno in gara e sfida la primatista mondiale al Golden Gala

Nadia Battocletti è stata grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’argento sui 10.000 metri con tanto di record italiano. La fuoriclasse trentina ha lottato ad armi pari con le fenomenali africane e si è regalata un podio sontuoso nella capitale francese, dopo il quarto posto conseguito sui 5000 metri, quando per alcuni minuti fu di bronzo in seguito alla squalifica di Faith Kipyegon (poi venne accolto il ricorso del Kenya e così l’azzurra scivolò al di fuori della top-3).

Nadia Battocletti farà il proprio ritorno in gara nella giornata di venerdì 30 agosto in occasione del Golden Gala, tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La nostra portacolori tornerà così a correre allo Stadio Olimpico di Roma, dove a inizio giugno si laureò Campionessa d’Europa di 5000 e 10.000 metri. Per l’occasione, però, la 24enne cambierà distanza e si impegnerà sui 1500 metri, dove incrocerà la primatista mondiale del miglio metrico.

Nadia Battocletti si troverà di fronte proprio Faith Kipyegon, capace di correre un superbo 3:49.04 lo scorso 7 luglio a Parigi e che riabbraccerà il Golden Gala dopo l’esperienza dello scorso anno a Firenze, quando firmò l’allora record del mondo di 3:49.11. La tre volte Campionessa Olimpica dei 1500 metri partirà con tutti i favori del pronostico, ma l’azzurra non si tirerà indietro e sarà stimolata da questa gara, dove ci saranno anche le etiopi Birke Haylom, Worknesh Mesele, Nigist Getachew e Habitam Alemu (out l’annunciata Gudaf Tsegay). In entry-list anche le azzurre Sintayehu Vissa (primatista italiana con il 3:58.11 siglato ai Giochi) e Ludovica Cavalli.