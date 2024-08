MX2: Andrea Adamo secondo nella gara-2 del GP d’Olanda. Vince Lucas Coenen

Un ottimo Andrea Adamo tiene botta e conquista una convincente seconda posizione in occasione della gara-2 valida per il GP d’Olanda, sedicesima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Un risultato importante per il centauro italiano, bravo a commettere davvero pochissimi errori rispetto alla concorrenza, cedendo il passo solo ad un arrembante Lucas Coenen.

Una prova già partita in modo positivo per il centauro in sella alla KTM che, all’uscita del cancelleto, è risultato il secondo dopo la prima curva, mentre il Fox Holeshot è andato a Sacha Coenen (KTM). Da lodare il lavoro del fratello Lucas, entrato in top 10 solo nei primi dieci minuti dopo il via, per poi scalare la classifica fino ad arrivare al terzo posto a venti giri di orologio dalla fine.

Kay de Wolf (Husqvarna), particolarmente stanco in questa seconda tornata, dopo aver recuperato quota arrivando fino al secondo posto ha commesso una sbavatura all’angolo, consentendo a Lucas Coenen di battagliare con Sacha per la vittoria, per poi prendere la leadership a quattordici minuti dalla conclusione della fase a cronometro.

Ma il leader della classifica piloti si rende poi protagonista di altri errori che consentono ai diretti avversari di farsi avanti. Ad approfittare di questa situazione c’è proprio Adamo che, gravitando sempre ai ridossi della top 3 ,taglia il traguardo per secondo con un gap di 0:33.450 rispetto al leader precedendo a sorpresa Camden Mc Lellan (Triumph), terzo a +0:34.190. Quarto invece De Wolf (0:46.209). Da segnalare poi la tredicesima posizione di Ferruccio Zanchi (Honda) e la diciannovesima di Federico Tuani (KTM).

In virtù dei risultati odierni de Wolf conduce la classifica generale con 777 punti con un margine non altissimo su Lucas Coenen (733). Seguono quindi Simon Laengedelder (676, decimo in gara-2), Liam Everts (636) ed Andrea Adamo (545).