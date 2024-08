MotoGP, Marc Marquez: “Oggi è successo di tutto, il feeling era buono. Mi sentivo competitivo”

Una domenica difficile per Marc Marquez. Il pilota del Team Gresini Ducati malgrado un inizio complicatissimo ha chiuso al quarto posto la gara lunga del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, dimostrando per l’ennesima volta la sua grande competitività in vista di un 2025 dove si candiderà ad essere uno dei protagonisti assoluti della stagione.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, lo spagnolo ha analizzato la sua performance, spiegando cosa è successo in partenza, dove si è ritrovato a metà gruppo alla prima curva per via di un guasto:

“Oggi è stato quel giorno in cui qualcuno ha deciso che doveva succedere di tutto – ha detto Marquez – Abbiamo avuto un problema con la valvola mezz’ora prima della gara. Hanno cambiato l’ultimo pneumatico in extremis ma la gomma si è raffreddata; nel sighting lap ho pensato di mettere in caldo la gomma e ho avuto diversi problemi per via di questo. Siamo quindi partiti male, ci siamo ritrovati a metà del gruppo alla prima curva, ci siamo agganciati con Morbidelli. Ma siamo quarti“.

Marquez ha quindi continuato sottolineando un paradosso: “Al Montmelò il feeling era disastroso e ho fatto due secondi posti. Qui il feeling era incredibile, ma sono caduto nella Sprint e sono arrivato quarto nella gara lunga. Questo è stato però il weekend dove mi sono sentito più competitivo. Sapevo che oggi c’era la possibilità per lottare per la vittoria”.

Il pilota ha infine chiosato: “Mi sento meglio quando la gomma cala un po’, lì mi sento bene. Quando la gomma è nuova faccio più fatica, come accade spesso nel time attack. Ma mi sento tanto bene, vogliamo continuare così. Nessuno dice che sia facile“.