MotoGP, Marc Marquez non ha ancora vinto con la Ducati. Moto Gresini inferiore o ha perso smalto?

Moto inferiore o perso lo smalto? La domanda sorge spontanea valutando il percorso di Marc Marquez in MotoGP. Undici appuntamenti del Mondiale 2024 sono andati in archivio e la vittoria continua a mancare a Marc dal 24 ottobre 2021. Al Red Bull Ring, i presupposti per provare a effettuare questo upgrade potevano esserci, ma ancora una volta qualcosa è andato storto.

Un problema tecnico al via della gara di ieri ha estromesso da ogni velleità di vittoria. Bravo comunque Marc a rimontare e a chiudere quarto, avendo un passo gara notevole nell’ultima parte del GP. Tuttavia, se è vero che il dato dei successi è fermo, quello delle cadute è stato ulteriormente aggiornato. Nella Sprint Race, infatti, il Cabroncito è incappato nel 16° incidente dell’annata.

Un crash frutto della voglia dello spagnolo di contendere la vittoria a Francesco Bagnaia. Troppo ardore nell’iberico, che compete con una Ducati del 2023, mentre Pecco o Jorge Martin hanno una versione 2024. Marquez ha cercato con tutte le sue forze nelle ultime apparizioni di rimanere aggrappato alla scia di chi avesse il materiale migliore, ma questo desiderio spesso è coinciso con il crash.

Rispondendo alla domanda iniziale, viene da pensare che il deficit tecnico vada a incidere in maniera significativa nell’agire dello spagnolo, che però a volte manca totalmente di lucidità nel concretizzare un risultato più alla portata. L’otto-volte iridato, comunque, l’anno prossimo avrà la chance di competere da ufficiale, al fianco di Bagnaia, e allora avremo la risposta al quesito.