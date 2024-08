MotoGP, Marc Marquez: “Abbiamo una buona base, posso vincere qui ad Aragon”

È stato un venerdì impressionante per Marc Marquez ad Aragon (Spagna). L’alfiere della Ducati Gresini ha dominato la scena nel primo giorno della tappa mondiale di MotoGP sul MotorLand iberico. Marquez ha dato seguito a quello che si poteva immaginare, essendo il layout uno dei suoi preferiti, citando le sue cinque affermazioni in passato.

E così l’asso nativo di Cervera ha mandato un messaggio chiaro a tutti: “Questa è una pista che mi piace. Siamo partiti da una buona base e fin dai primi giri le sensazioni sono state buone. Nel pomeriggio abbiamo fatto alcune modifiche per capire il rendimento delle gomme in ottica gara e mi sono sentito molto comodo nel gestire il passo“, ha dichiarato Marquez ai microfoni di Sky Sport.

Era dal 2021 che Marc non terminava davanti a tutti il primo giorno di un week end: “So che su questo circuito posso fare la differenza e oggi l’abbiamo dimostrato. Dobbiamo continuare così perché possiamo vincere. Io, però, non vivo il ritorno al successo come un’ossessione, ma è solo una conseguenza. Fin dall’inizio dell’anno ho lavorato in maniera tale da mettermi nella condizione di andar forte su qualunque circuito e sono fiducioso per questo“.

A questo punto sarà interessante capire come reagiranno Francesco Bagnaia e Jorge Martin, i primattori di questo Mondiale, che non hanno fatto vedere la medesima velocità di Marc.