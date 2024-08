MotoGP, la line-up del Mondiale 2025. Con Ai Ogura si riempie un altro tassello

Con l’annuncio del nipponico Ai Ogura in Aprlia Trackhouse Racing in vista del Mondiale di MotoGP 2025, la line-up dei piloti della classe regina si completa sempre di più e, ormai, mancano pochissimi tasselli per concludere il quadro generale. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la situazione Casa per Casa e scuderia per scuderia.

LA LINE-UP DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTOGP 2025

DUCATI

Quasi tutto deciso per la scuderia di Borgo Panigale. I team passano da 4 a 3 ed i 6 piloti sono ormai in via di definizione. Bagnaia e Marc Marquez nel team ufficiale, Di Giannantonio e Morbidelli in VR46, quindi Alex Marquez e probabilmente Fermin Aldeguer in Gresini.

Team Factory: Francesco Bagnaia e Marc Marquez

Pertamina Enduro VR46: Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli

Gresini Racing: Alex Marquez e (?)

APRILIA

Con l’approdo di Ogura in Trackhouse qui è tutto definito. Team ufficiale che passa da Aleix Espargarò e Vinales a Bezzecchi e Martin, mentre nel team satellite vedremo il giapponese e Raul Fernandez.

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi, Jorge Martin

Aprilia Trackhouse: Raul Fernandez e Ai Ogura

HONDA

Il colosso nipponico rimarrà molto simile a quest’anno. Marini e Mir nel team HRC, quindi Zarco in LCR. Al suo fianco chi vedremo? Al momento ancora tutto da definire.

Honda Racing: Luca Marini e Joan Mir

Honda LCR: Johann Zarco e (?)

KTM

Anche in questo caso tutto è già definito. Team ufficiale con Binder e Acosta, mentre si fa interessante il team Tech3 con Bastianini e Vinales.

Red Bull KTM: Pedro Acosta e Brad Binder

Red Bull KTM Tech3: Maverick Vinales e Enea Bastianini

YAMAHA

Chiudiamo con la scuderia che ha ancora il maggior numero di tasselli da sistemare. Il team ufficiale è già sicuro, ovvero vedrà i confermati Quartararo e Rins, mentre il neo-nato team Yamaha Pramac ha ancora le due moto libere. Jack Miller sembra pronto per una delle due, ma chi sarà il suo vicino di box? Si parla di Miguel Oliveira…

Yamaha Factory: Fabio Quartararo e Alex Rins

Pramac Racing: (Jack Miller?), (Miguel Oliveira?).