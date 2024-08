MotoGP, Jorge Martin in pole position con un giro assurdo davanti a Bagnaia. Più indietro Bastianini e Morbidelli

Jorge Martin di forza si prende la pole position del Gran Premio d’Austria a Spielberg! Un giro senza senso quello del leader del Mondiale che fa 1:27.748, battendo il record della pista dello scorso anno di Bagnaia di 760 millesimi. Subito dietro c’è Pecco Bagnaia a 141 millesimi e a completare la prima fila c’è Marc Marquez.

Il Q1 è già molto intenso e regala qualche sorpresa. Pedro Acosta non riesce a fare il giro per approdare in Q2 nonostante i tanti tentativi, lo spagnolo arriva in quarta posizione e partirà dalla quattordicesima posizione per un fine settimana tutto in salita.

In grande spolvero sono le KTM factory con Jack Miller che fa registrare il miglior tempo in 1:28.567 a pochi minuti dal termine del turno davanti al compagno di squadra e wild card Pol Espargarò, staccato di 68 millesimi e anche lui in Q2. Stesso tempo dello spagnolo al millesimo fatto da Miguel Oliveira, ma il portoghese lo fa dopo e quindi è costretto a partire tredicesimo. Fuori anche Luca Marini che scatterà dalla diciottesima piazza e Fabio Quartararo che partirà quindicesimo.

Nel Q2 i tempi eccezionali arrivano sin dall’inizio: Bagnaia fa un vero e proprio capolavoro con un T4 eccelso e fa registrare il crono di 1:28.142 davanti a Jorge Martin di 0″127 e di Marc Marquez di 0″244. I primi tre fanno un altro sport rispetto a tutto il resto della concorrenza che può solo osservare questo tipo di riferimenti.

Durante il secondo time attack i due si superano ancora con giri planetari: 1:27.748 per Martin, Bagnaia dietro con 1:27.889. Marquez completa la prima fila a un ritardo di 0″544 da Martinator, poi un super Aleix Espargarò a 0″596. Settimo Enea Bastianini a 0″934, ottavo Franco Morbidelli a 0″976 e nono Marco Bezzecchi a 0″984.