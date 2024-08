MotoGP, Jorge Martin: “Feeling buono, con Bagnaia siamo sullo stesso piano”

Jorge Martin si è ritenuto soddisfatto del terzo posto ottenuto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria e delle indicazioni avute per il prosieguo del fine settimana. Ducati che al Red Bull Ring appaiono dominanti e in particolare Prima Pramac hanno occupato due delle prime tre posizioni, con la seconda piazza di Franco Morbidelli dietro a Francesco Bagnaia.

Ecco le considerazioni di Martinator, leader del Mondiale, dopo questo venerdì ai microfoni di Marca: “Buone sensazioni. Ho dovuto lavorare più del solito. Ho dovuto fare molti test, soprattutto sul set up, perché nonostante andassi forte al mattino, questa pista è un po’ particolare e ho visto che con il mio assetto base non ero nelle condizioni per essere costante. Nel pomeriggio abbiamo fatto diversi cambiamenti: uno non è andato bene, un altro è andato meglio, ma dobbiamo continuare ad essere competitivi. Io sono stato costante e ho provato tutte le gomme, aspetto che penso sia stata importante con il caldo che sta arrivando. E in generale, sono andato bene, sono soddisfatto e ho avuto un buon feeling, ed era quello che stavo cercando“.

Sulle difficoltà in staccata: “È stata più colpa della temperatura dei freni, un errore ingenuo tardi in uscita, ma niente. Più in generale le curve veloci, che chiudevano un po’ per me un po’ davanti, soprattutto a sinistra, sono state più critiche, ma sto frenando bene e la moto si muove un po’ anche in uscita di curva, è lì che dobbiamo lavorare”.

Sul duello con Bagnaia: “Da quello che ho visto oggi, possiamo stare sulla stessa linea per tutto il weekend.. perché per esempio ho visto Enea (Bastianini, ndr) soffrire ancora, non mantiene quel ritmo. Vedremo da qui a domenica, ma per per poter lottare per il Mondiale bisogna essere sul pezzo in ogni sessione tra i più veloci per poter lavorare per domenica.“