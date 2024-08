MotoGP, inizia il weekend del GP d’Austria. Bagnaia cerca il riscatto dopo il sorpasso di Martin

Dopo un weekend di riposo, torna in scena il Mondiale MotoGP 2024. Sarà in scena, infatti, l’attesissimo Gran Premio d’Austria sul tracciato del Red Bull Ring. Una delle tappe che, solitamente, regala il maggiore spettacolo, grazie anche al lay-out della pista che alterna tratti di alta velocità a frenate da stop&go, quindi curvoni velocissimi nel tratto conclusivo.

Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179.

Cosa ci attende al Red Bull Ring? Senza ombra di dubbio il due-volte campione del mondo proverà a rifarsi dopo il weekend non trascendentale di Silverstone. Tra la caduta nella Sprint Race e il terzo posto nella gara lunga, il pilota del team Ducati Factory non ha brillato ed è stato nuovamente sorpassato da un Jorge Martin che sembra tornato dalla pausa estiva con le idee chiare.

Assieme a loro la battaglia comprenderà diversi rivali. In primo luogo i “soliti noti” Marc Marquez ed Enea Bastianini, ma la pista incastonata tra i monti della Stiria potrebbe dare una chance importante anche alle KTM, mentre in casa Aprilia, come spesso capita, tutto sarà imprevedibile o quasi. Arriverà la riscossa di Pecco Bagnaia? Dopo 4 vittorie di fila il pilota due-volte campione del mondo ha vissuto la battuta d’arresto in terra inglese. Si rifarà al Red Bull Ring?