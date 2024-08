MotoGP, il tuono Marc Marquez assorda tutti ad Aragorn. Partenza in salita per Bagnaia, ma non c’è ragione d’allarmarsi

Nella giornata di venerdì 30 agosto, le MotoGP sono tornate a ruggire nell’autodromo MotorLand Aragon dopo un anno di pausa. Si è difatti completata la giornata inaugurale dedicata alle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragona 2024.

Chi ha impressionato più di tutti è Marc Marquez, autore del miglior tempo con margine nella sessione deputata a individuare i 10 centauri esentati dal Q1. Il veterano iberico ha dimostrato di non aver perso il proprio rapporto privilegiato con un circuito dove si è già imposto a ripetizione.

A colpire è soprattutto il distacco rifilato agli avversari. Si contano 272 millesimi tra El Trueno de Cervera e Aleix Espargarò, secondo in classifica, nonché la bellezza di quasi 6 decimi a Jorge Martin e 9 decimi a Francesco Bagnaia. Va sottolineato come una caduta di Jack Miller abbia vanificato per chicchessia il time attack conclusivo del turno.

Ne ha fatto le spese soprattutto Enea Bastianini, grande sconfitto della giornata odierna. Il terzo della classifica iridata dovrà passare per le forche caudine della sessione di qualifica preliminare, con tutti gli annessi e connessi del caso. Tradotto, nella migliore delle ipotesi avrà una gomma da tempo in meno quando si tratterà di determinare la griglia di partenza; nella peggiore sarà invece relegato in una posizione d’avvio pessima.

L’hanno viceversa “sfangata” Martin e Bagnaia, i due principali pretendenti al titolo. Meglio lo spagnolo dell’italiano, ancora alla ricerca del miglior assetto. Partenza in salita per Pecco, dunque, però ormai siamo abituati a vederlo raddrizzare progressivamente dei weekend nati apparentemente male.

Non c’è ragione per essere disfattisti o allarmisti dopo un venerdì poco brillante, fermo restando che se l’ultimo time attack si fosse concluso per tutti, forse la conclusione del venerdì relativa ai rapporti di forza sarebbe stata differente.