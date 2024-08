MotoGP, il meteo del Red Bull Ring. La gara di domani a rischio pioggia

Siamo pronti per vivere la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Domani, come tradizione, sarà la volta della gara lunga alle ore 14.00. 37 punti totali in palio (12 oggi, 25 domani) sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring.

La grande domanda, oltre alla grande sfida tra Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e Marc Marquez, sarà capire quale meteo vedremo tra i monti della Stiria. Come spesso capita, tutto cambia in maniera repentina.

Oggi, nonostante le tante nuvole, dovremmo vivere una Sprint Race senza problemi a livello di meteo. Triangolando i siti di riferimento, il rischio di pioggia (comunque bassissimo) dovrebbe materializzarsi solamente dopo le ore 16.00. Domani, invece, la questione sembra farsi più pericolosa.

La pioggia arriverà sicuramente secondo gli esperti del meteo ma, rispetto a quello che si diceva nei giorni scorsi, potrebbe graziare la gara lunga che prenderà il via alle ore 14.00. Secondo alcuni siti, invece, la pioggia arriverà già nel corso della gara, per cui vivremo una domenica da “occhi verso il cielo”.