MotoGP, GP Aragon 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 30 agosto-1° settembre

Ricomincia il Motomdiale 2024. Questo weekend andrà infatti in scena il GP di Aragona, dodicesimo appuntamento del calendario che torna in programma dopo un anno di pausa.

Inutile dire che sarà un fine settimana importantissimo per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua striscia positiva arginando la furia di un Jorge Martin pronto a non mollare.

I fari saranno poi puntati anche su Marc Marquez, altro grande protagonista della stagione intenzionato ad insidiarsi tra i primi due della classe. Non mancherà infine lo spettacolo delle altre prove con le divertenti Moto2 e Moto3.

Tutte le sessioni del weekend verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (palinsesto Sky ancora da definire per i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere i turni principali in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

MOTOGP – PROGRAMMA GP ARAGONA 2024

VENERDÌ 30 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 31 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 1 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP ARAGONA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Aragona. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento aragonese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Aragona, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.