MotoGP, Francesco Bagnaia: “Su questa pista il mio stile di guida va bene, sono molto confidente”

Un venerdì ai limiti della perfezione per Francesco Bagnaia a Spielberg (Austria). Il due volte iridato si presenta a questo appuntamento, l’undicesimo del Mondiale 2024 di MotoGP, con i favori del pronostico per quanto fatto in passato e dimostrato quest’oggi nel corso delle pre-qualifiche. Pecco ha inanellato diversi giri con gomme usate, su un passo decisamente buono, e nel time-attack ha siglato il nuovo record della pista. In sostanza, i presupposti per togliersi soddisfazioni ci sono tutti.

“Siamo contenti perché siamo riusciti a fare quello che avevamo nel programma. Come avevo detto alla vigilia, questa pista si adatta bene al mio stile di guida e alla Ducati. Nel pomeriggio abbiamo fatto un altro step in avanti in termini d’assetto e con le gomme medie, che credo siano le mescole migliori, ho avuto un buon feeling“, ha dichiarato il centauro di Chivasso ai microfoni di Sky Sport.

“Nella FP1 abbiamo dovuto gestire le gomme a disposizione per questo ho girato tanto con le soft, nonostante il davanti fosse molto instabile. I tempi anche in quelle condizioni sono stati buoni e questo mi dà ulteriore fiducia. Nelle pre-qualifiche ci siamo focalizzati sul bilanciamento per scaricare il peso sull’anteriore e siamo vicini a una situazione ideale“, ha aggiunto Bagnaia.

E sugli avversari: “A mio parere Martin, Marc Marquez e Morbidelli sono molto veloci. Le KTM solitamente vanno forte qui e mi aspettavo Acosta più vicino, ma ha avuto tante cadute oggi per cui vedremo. Jorge ha provato la gomma dura sull’anteriore, ma girava sull’1:29.9, vedremo. Io non sono così convinto da questa scelta“.