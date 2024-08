MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fantastico scendere sotto 1’28”, non ho ancora scelto la gomma per la Sprint”

Una mattina di altissimo profilo a Spielberg. Dopo una sessione di qualifica fuori dall’ordinario Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato la seconda posizione in griglia di partenza in occasione del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Prestazione monstre per il detentore del titolo che, tuttavia, non ha fatto i conti con il diretto rivale, Jorge Martin, il quale si è letteralmente superato centrando la pole.

Nello specifico il piemontese ha segnato un crono di 1:27.889, ottenendo un ritardo di +0.141 nei confronti dell’iberico in sella alla Ducati Pramac, abile a spiazzare tutti con un giro maestoso. Una volta arrivato al parco chiuso, “Pecco” ha commentato brevemente quanto fatto.

“L’ho visto subito il 27 e 7 di Jorge – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport Italia – Scendere sotto il 28 è qualcosa incredibile, un giro così è fantastico, sono veramente contento. Non abbiamo ancora scelto la gomma per la Sprint, perché le condizioni cambiano: sia la soft che la media hanno i loro pro e i loro contro; la soft quando parti va meglio, la media però potrebbe essere più competitiva“.

In ultimo Bagnaia ha aggiunto: “Potevo fare un altro giro? È finita la benzina. Credo che alla fine la lotta per il primo posto sarà tra me e Martin, con Marc Marquez che non è troppo lontano. Franco Morbidelli non so come è andato, ma ha fatto molto bene fino a questo momento”.